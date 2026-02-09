Boninsegna | Con Lautaro saremmo stati micidiali! I record sono fatti per essere battuti
Lautaro Martinez si è preso ancora una volta la scena. Con i suoi gol, il talento argentino si conferma tra i migliori marcatori nella storia dell’Inter, lasciando intendere che, con lui in campo, la squadra può fare molto male. Boninsegna non ha dubbi: “Con Lautaro saremmo stati micidiali!” Ora la domanda è: quanto può ancora crescere e quanto può portare avanti questa squadra.
La consacrazione di lautaro martinez tra i migliori marcatori nella storia dell’Inter segna una tappa significativa per la squadra e per la sua identità offensiva. Roberto Boninsegna, ex attaccante nerazzurro, commenta l’accaduto con lucidità, valorizzando la leadership del Toro e la fiducia che la squadra ripone nel suo contributo costante al gol. Boninsegna esprime forte apprezzamento per il traguardo raggiunto da Lautaro Martinez, sottolineando che la stagione in corso rispecchia il carattere di una squadra determinata a garantire gol in ogni fascia del campo. Descrive Lautaro come leader naturale della formazione, capace di trasmettere fiducia ai compagni e di guidare l’Inter verso una crescita continua sul campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
