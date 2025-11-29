Altobelli al miele con Lautaro | È il più forte al mondo! Momento no dell’Inter? Ci sono passato anch’io e posso dire questo
Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, elogia così Lautaro Martinez in occasione dei festeggiamenti per il proprio compleanno. Nel corso dei festeggiamenti per i suoi 70 anni organizzati a Sonnino, sua città natale, Alessandro Altobelli ha fatto il punto sul momento dell’Inter. L’indimenticato bomber nerazzurro e Campione del Mondo ’82 ha preferito non guardarsi indietro con nostalgia, dicendosi pienamente soddisfatto dei trofei vinti in carriera e del bel ricordo lasciato ai tifosi, scegliendo invece di concentrarsi sul presente del club di Viale della Liberazione. LEGGI ANCHE: Altobelli a Mediaset: «Ho un augurio per i miei 70 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Formaggi dal carattere diverso, miele che li esalta, noci che aggiungono croccantezza. Il nostro tagliere è equilibrio e contrasti, pensato per chi ama la semplicità fatta bene. Info e prenotazione tavoli ? Chiamateci al numero 085 956 1391 Ci troviamo a P - facebook.com Vai su Facebook
Altobelli: "In Europa non vedo attaccanti più forti di Lautaro. Meglio di Haaland fuori area" - Intervistato da SportWeek, Alessandro Altobelli ha parlato di Lautaro Martinez: "Non vedo attaccanti più forti in Europa. Scrive tuttomercatoweb.com
Altobelli vola alto: "Prendiamo Dybala e Lukaku, assieme a Lautaro tridente da sogno" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro Alessandro Altobelli fa il punto sul mercato dell'Inter, alle prese con grandi manovre soprattutto in attacco: "Prendiamo Paulo e Romelu con il ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Altobelli sull'Inter: "Lautaro grande professionista, uno che mantiene la parola" - E' il dilemma che viene posto ad Alessandro Altobelli dall'edizione odierna di Tuttosport nel giorno di Inter- Scrive m.tuttomercatoweb.com