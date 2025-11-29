Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, elogia così Lautaro Martinez in occasione dei festeggiamenti per il proprio compleanno. Nel corso dei festeggiamenti per i suoi 70 anni organizzati a Sonnino, sua città natale, Alessandro Altobelli ha fatto il punto sul momento dell’Inter. L’indimenticato bomber nerazzurro e Campione del Mondo ’82 ha preferito non guardarsi indietro con nostalgia, dicendosi pienamente soddisfatto dei trofei vinti in carriera e del bel ricordo lasciato ai tifosi, scegliendo invece di concentrarsi sul presente del club di Viale della Liberazione. LEGGI ANCHE: Altobelli a Mediaset: «Ho un augurio per i miei 70 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Altobelli al miele con Lautaro: «È il più forte al mondo! Momento no dell’Inter? Ci sono passato anch’io e posso dire questo»