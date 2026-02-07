Sabotaggio ferroviario tra Pesaro e Rimini | Alta Velocità in tilt ritardi e cancellazioni anche in Puglia

Un incendio doloso ha danneggiato una cabina di manovra vicino a Pesaro, provocando gravi problemi sulla linea ferroviaria Adriatica. Tren in ritardo, cancellazioni e disagi si sono diffusi in tutto il tratto tra Pesaro e Rimini, con ripercussioni anche in Puglia. La circolazione è stata interrotta per ore mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La Polizia indaga sull’origine dell’incendio, che sembra essere stato un atto di sabotaggio.

Un incendio di origine dolosa, che ha interessato una cabina di manovra in prossimità di Pesaro, sta causando oggi, sabato 7 febbraio 2026, pesantissimi disagi sulla linea ferroviaria Adriatica, con ripercussioni significative anche sul traffico ferroviario in Puglia. I ritardi accumulati dai treni Alta Velocità e Regionali superano in alcuni casi i 90 minuti, mentre numerosi convogli sono stati limitati nel loro percorso o addirittura cancellati, costringendo i viaggiatori a improvvisate modifiche dei loro piani di viaggio. Le autorità ferroviarie non escludono un atto di sabotaggio, una pista che solleva preoccupazioni sulla sicurezza dell'infrastruttura critica nazionale e sull'affidabilità del servizio pubblico.

