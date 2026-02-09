Bologna infortunio ai flessori per Lykogiannis | lo stop di tre settimane

Bologna, il difensore greco si fermerà per tre settimane a causa di una tendinopatia ai flessori. Lykogiannis salterà la partita di Coppa Italia contro la Lazio, le prossime sfide in campionato contro Torino e Udinese, e anche i playoff di Europa League. La società ha confermato che il giocatore dovrà seguire un percorso di recupero e riabilitazione.

Brutte notizie per il Bologna e per mister Vincenzo Italiano. Nel match di ieri contro il Parma, perso 1-0 dai rossoblù, Charalampos Lykogiannis è stato costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali svolti questa mattina hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri, come comunicato dal club. I tempi di recupero sono stati stimati dallo staff medico del club in circa tre settimane. Il terzino greco salterà dunque la sfida di Coppa Italia contro la Lazio dell’11 febbraio, oltre alle gare di campionato contro Torino e Udinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, infortunio ai flessori per Lykogiannis: lo stop di tre settimane Approfondimenti su Lykogiannis Infortunio Infortunio Almqvist, brutto stop per il centrocampista del Parma! Lesione di alto grado ai flessori Il centrocampista del Parma Almqvist si è infortunato durante l’allenamento e dovrà stare lontano dal campo per diverse settimane. Infortunio Bernardeschi, stop di sei settimane: il Bologna perde un big anche contro l’Inter Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lykogiannis Infortunio Argomenti discussi: Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio; Ahi, Almqvist! Brutto stop: lesione di alto grado ai flessori; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre | DAZN News IT; Squalificati, indisponibili e recuperabili per la 23^ giornata. Bologna, Italiano perde Lykogiannis per infortunio: salterà la LazioIl Bologna perde pezzi in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato contro ... lalaziosiamonoi.it Bologna, tegola Lykogiannis: si ferma per infortunio, salta la LazioTegola per il Bologna e Vincenzo Italiano in vista della sfida di Coppa Italia ... msn.com Virtus Bologna, Pajola tra l'infortunio e il possibile addio a fine stagione La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola per infortunio: il destino estivo del futuro bianconero è tutt'altro che certo. Leggi su: facebook Il #Bologna stringe per il nuovo difensore dopo l'infortunio di #Lucumi: Juan Pablo #Freytes del Fluminense è in pole position su Eivind #Helland, ma la dirigenza non esclude un doppio colpo per rinforzare la rosa di #Italiano. #calcionews24 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.