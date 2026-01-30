Infortunio Almqvist brutto stop per il centrocampista del Parma! Lesione di alto grado ai flessori

Il centrocampista del Parma Almqvist si è infortunato durante l’allenamento e dovrà stare lontano dal campo per diverse settimane. Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado ai muscoli flessori. La squadra di Cuesta dovrà fare a meno del giocatore per un lungo periodo, complicando i piani in vista delle prossime partite.

Durante l'allenamento di ieri, Pontus Almqvist si è fermato improvvisamente.

