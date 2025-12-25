Infortunio Bernardeschi stop di sei settimane | il Bologna perde un big anche contro l’Inter
Inter News 24 Infortunio Bernardeschi, il Bologna costretto a rinunciare all’esterno offensivo per oltre un mese: operazione alla clavicola riuscita. Brutte notizie per il Bologna e per Federico Bernardeschi. Il club rossoblù ha comunicato ufficialmente che l’esterno offensivo classe 1994 dovrà restare fermo per circa un mese e mezzo a causa dell’infortunio riportato nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’ Inter. Il giocatore carrarese, elemento di esperienza e qualità nello scacchiere offensivo di Vincenzo Italiano, è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico alla clavicola sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Federico Bernardeschi, l’infortunio alla clavicola è serio: stop lungo e tempi di recupero - Il centrocampista del Bologna ha subito una frattura angolata della clavicola della spalla sinistra. fanpage.it
Infortunio Bernardeschi, martedì il giocatore si opererà dopo il guaio alla spalla. Ecco i tempi di recupero - Per lil giocatore del Bologna possibile uno stop di almeno due mesi L’infortunio di Bernardeschi rappresenta una durissima battut ... calcionews24.com
Bologna: per Bernardeschi frattura della clavicola, operazione e sei settimane di stop - Dopo essere uscito per infortunio alla fine del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, Federico Bernardeschi è stato sottoposto oggi a esami che hanno evidenziato una frattura ... sport.sky.it
Lunedì la finale contro il Napoli conquistata dopo aver battuto l’Inter ai rigori. Infortunio per Bernardeschi che sarà operato martedì per una frattura angolata della clavicola sinistra - facebook.com facebook
