Infortunio Bernardeschi stop di sei settimane | il Bologna perde un big anche contro l’Inter

Inter News 24 Infortunio Bernardeschi, il Bologna costretto a rinunciare all’esterno offensivo per oltre un mese: operazione alla clavicola riuscita. Brutte notizie per il Bologna e per Federico Bernardeschi. Il club rossoblù ha comunicato ufficialmente che l’esterno offensivo classe 1994 dovrà restare fermo per circa un mese e mezzo a causa dell’infortunio riportato nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’ Inter. Il giocatore carrarese, elemento di esperienza e qualità nello scacchiere offensivo di Vincenzo Italiano, è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico alla clavicola sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

