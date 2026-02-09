A Casteldebole si sono presentati ufficialmente Eivind Helland e Simon Sohm, i nuovi acquisti del Bologna in questa finestra invernale. I due giocatori hanno esordito con entusiasmo, parlando della loro esperienza e del sogno di indossare la maglia rossoblù. Helland ha detto che è stato “bellissimo giocare con questa maglia”, mentre Sohm si è detto felice di essere arrivato in una società storica e di poter contribuire alla squadra. La giornata ha segnato l’inizio di una nuova avventura per entrambi, pronti a mettersi a disposizione di mister

Bologna, 9 febbraio 2026 – Giornata di presentazioni in casa Bologna. A Casteldebole è stato il turno prima di Eivind Helland, giovane e roccioso difensore norvegese arrivato sotto le Due Torri durante la finestra invernale e poi di Simon Sohm, con le prime parole di entrambi da rossoblù. Eivind Helland: “Felicissimo di essere qui”. “Sono felicissimo di essere qui – racconta il centrale ex Brann – si tratta di un club fantastico. Le prime settimane sono state positive. Quando avevamo giocato qui con la mia ex squadra ricordo di essere rimasto impressionato dal clima al Dall’Ara e di aver pensato che sarebbe stato bellissimo giocare con questa maglia ”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna Fc, le prime parole in rossoblù di Helland e Sohm: “Bellissimo giocare con questa maglia”

