Juventus Women, le prime parole di Perry: «Sono onorata di indossare questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e contribuire al team con il mio impegno». La calciatrice esprime entusiasmo e determinazione nel suo nuovo ruolo, sottolineando la motivazione di affrontare con serietà e dedizione la stagione alle porte.

Juventus Women, arrivano le prime parole del nuovo acquisto Perry. La calciatrice si è detta onorata di indossare questa maglia e non vede l’ora di.. Allison Perry ha rilasciato le prime parole da nuova calciatrice della Juventus Women. Di seguito le sue parole riportate dal sito ufficiale bianconero. LA FIRMA CON LA JUVE – «Il motivo principale per cui ho firmato per la Juventus è stato quello di mettermi alla prova in un ambiente nuovo e stimolante: vedo in questa squadra una grande occasione di crescita anche personale. Mi sento decisamente fuori dalla mia ‘comfort zone’, ma è proprio così che so che riuscirò a fare dei passi in avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, le prime parole di Perry: «Sono onorata di indossare questa maglia. Non vedo l’ora di fare questo»

Leggi anche: Guarino West Ham, ora è anche ufficiale: prima esperienza all’estero per l’ex Juventus Women. Il comunicato e le sue prime parole

Leggi anche: Diouf svela: «Inter, sono fiero di indossare questa maglia. San Siro è un orgoglio. Ecco i 5 aggettivi che mi rappresentano»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Supercoppa Women -1, lo show è a Pescara: Juventus-Roma apre il 2026. “Vogliamo iniziare l’anno con un trofeo”; Supercoppa Women | Juventus-Roma | La partita; Le parole di Rossettini dopo Juventus-Roma; Le parole di mister Fabio Grosso prima di Sassuolo-Juventus.

Allison Perry si presenta: "Che emozione indossare questa maglia iconica, voglio mettermi alla prova" - Allison Perry è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus Women, dopo aver firmato un contratto che la legherà ai colori bianconeri fino al 2028. tuttojuve.com