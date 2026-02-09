Bologna assalto con machete e spranga di ferro ai danni di tre giovani | identificati dalle telecamere due arresti

La polizia di Bologna ha arrestato due uomini dopo un’aggressione con machete e spranga di ferro al parco della Montagnola. L’episodio è avvenuto l’11 ottobre e ha coinvolto tre giovani. Le telecamere hanno identificato i responsabili, che ora si trovano in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha agito subito, intervenendo in tempi rapidi per fermare la violenza.

La polizia di Stato di Bologna ha dato esecuzione a due misure cautelari in carcere per tentato omicidio per un'aggressione avvenuta l'11 ottobre 2025, quando le pattuglie della Questura sono intervenute al parco della Montagnola per una rissa. Due senegalesi di 34 e 24 anni e un cittadino gambiano 28enne sono stati trovati con gravi ferite da taglio. Poco distante sono stati rinvenuti un machete di 48 cm e una spranga in metallo di 110 cm. Secondo quanto si legge in un comunicato della Questura, "i testimoni oculari, sentiti nell'immediatezza dei fatti, riferivano di una precedente rissa tra nordafricani e centroafricani.

