I carabinieri hanno arrestato un 35enne e un 53enne per furto con strappo: sono accusati di avere scippato una 60enne al Vomero, causandole lievi ferite, e una 53enne a Napoli Est. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Venti secondi per rubare la moto: il furto al Vomero ripreso dalle telecamere

Leggi anche: Furti con strappo a Napoli, due arresti: colpite donne al Vomero e nella zona industriale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scippano due donne al Vomero e a Napoli Est: identificati dalle telecamere - I carabinieri hanno arrestato un 35enne e un 53enne per furto con strappo: sono accusati di avere scippato una 60enne al Vomero, causandole lievi ferite ... fanpage.it