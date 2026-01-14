Sequestrato denudato e picchiato con una spranga di ferro nel Bresciano | arrestati tre uomini

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini sono stati arrestati nel Bresciano dopo aver sequestrato, denudato e picchiato un ragazzo di 27 anni con una spranga di ferro. La vittima è stata rinchiusa in uno scantinato e filmata durante l'aggressione. L'indagine delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei presunti responsabili, evidenziando un episodio di violenza grave e premeditata nella zona.

Un ragazzo di 27 anni è stato sequestrato da tre uomini, incappucciato, portato in uno scantinato, denudato, picchiato con una spranga di ferro e filmato. L'episodio si è verificato nei pressi di Ghedi, nel Bresciano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sindaco aggredito sotto casa nel salernitano, picchiato con una spranga: fratture a mani e braccia

Leggi anche: Rapina in una sala slot a San Zeno, nel bresciano: arrestati due uomini che avevano preso dipendenti in ostaggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

sequestrato denudato picchiato sprangaSequestrato, picchiato e minacciato con le armi per rubargli auto e soldi: tre arresti a Ghedi - Il giovane, un 27enne, era con la madre, che è stata accompagnata sotto minaccia in un ufficio postale per prelevare il denaro richiesto ... msn.com

sequestrato denudato picchiato sprangaRapito, picchiato con una spranga e filmato per rubargli auto e denaro - È questo il movente del sequestro di persona per il quale, nella serata di sabato, a Ghedi, sono stati arrestati tre ... giornaledibrescia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.