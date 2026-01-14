Sequestrato denudato e picchiato con una spranga di ferro nel Bresciano | arrestati tre uomini

Tre uomini sono stati arrestati nel Bresciano dopo aver sequestrato, denudato e picchiato un ragazzo di 27 anni con una spranga di ferro. La vittima è stata rinchiusa in uno scantinato e filmata durante l'aggressione. L'indagine delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei presunti responsabili, evidenziando un episodio di violenza grave e premeditata nella zona.

Rapito, picchiato con una spranga e filmato per rubargli auto e denaro - È questo il movente del sequestro di persona per il quale, nella serata di sabato, a Ghedi, sono stati arrestati tre ... giornaledibrescia.it

