Sequestrato denudato e picchiato con una spranga di ferro nel Bresciano | arrestati tre uomini
Tre uomini sono stati arrestati nel Bresciano dopo aver sequestrato, denudato e picchiato un ragazzo di 27 anni con una spranga di ferro. La vittima è stata rinchiusa in uno scantinato e filmata durante l'aggressione. L'indagine delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei presunti responsabili, evidenziando un episodio di violenza grave e premeditata nella zona.
Un ragazzo di 27 anni è stato sequestrato da tre uomini, incappucciato, portato in uno scantinato, denudato, picchiato con una spranga di ferro e filmato. L'episodio si è verificato nei pressi di Ghedi, nel Bresciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
