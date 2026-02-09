Andrea Bocelli si dice felice di aver preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Il tenore ha raccontato di aver sempre seguito con passione le Olimpiadi, fin da quando era bambino. Con entusiasmo, ha sottolineato quanto lo sport e i suoi valori siano parte della sua vita e della sua carriera.

Andrea Bocelli – credit Giovanni de Sandre ROMA – “Lo sport e i suoi valori mi accompagnano da tutta la vita: i Giochi Olimpici, estivi e invernali, li seguo fin da quando ero bambino. È stato per me un onore profondo poter offrire il mio modesto contributo a un evento sportivo di risonanza planetaria, tanto più perché ospitato in terra italiana”. Così Andrea Bocelli, che alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha intonato “Nessun Dorma”. La sua voce ha accompagnato l’arrivo della fiaccola olimpica e l’ingresso in campo di Franco Baresi e Giuseppe Bergomi, trasformando il passaggio simbolico più atteso dei Giochi in un momento di intensa condivisione collettiva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bocelli: “Onorato di aver contribuito alla cerimonia per i Giochi Olimpici”

