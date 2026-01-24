Ghali si esibirà alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Ghali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La sua partecipazione aggiunge un elemento musicale importante all’evento, che celebra lo spirito olimpico e l’unità tra le nazioni. La presenza del rapper italiano sottolinea l’attenzione verso la musica contemporanea e la cultura italiana durante questa grande manifestazione sportiva.

Il cast della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina si è arricchito di un nuovo nome: Ghali. Il rapper italo-tunisino sarà uno dei protagonisti dello spettacolo che si terrà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. La sua presenza va ad inserirsi nel filo conduttore delle prossime Olimpiadi, l' Armonia, che verrà celebrato nel corso di uno show dalla durata di circa tre ore, che includerà anche la Parata delle Nazioni. Non solo Ghali: chi si esibirà alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. "Il suo coinvolgimento", spiega in una nota la Fondazione Milano-Cortina 2026, "avverrà in una veste completamente inedita, pensata appositamente per il racconto della Cerimonia: una presenza simbolica e trasversale, capace di interpretare l'Armonia come equilibrio tra identità diverse, come spazio di connessione tra tradizione e futuro, tra dimensione individuale e collettiva".

