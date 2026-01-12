Andrea Bocelli si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

Il tenore Andrea Bocelli parteciperà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. La sua esibizione rappresenta un momento di rilievo nell'evento, che unirà musica e sport in un’occasione di grande rilevanza internazionale.

Il tenore Andrea Bocelli sarà tra gli artisti che si esibiranno in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, prevista per il 6 febbraio. Sul palco della serata che darà il via alle competizioni sportive, sarà presente anche la diva pop e regina del Natale Mariah Carey, già annunciata in precedenza. Nei giorni scorsi, gli organizzatori avevano confermato anche la presenza di Laura Pausini nel cast dell’evento. Accanto a lei ci saranno anche tre volti del cinema italiano, apprezzati a livello internazionale: Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

