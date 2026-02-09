Bloccato ladro di consolle in trasferta
Un tentato furto in trasferta si è concluso con un intervento rapido delle forze dell’ordine. Un uomo di Novate è stato fermato mentre cercava di portare via una consolle, ma è stato subito bloccato. Ora dovrà firmare in commissariato, in attesa del processo previsto per marzo.
Tentato furto finisce male. Ora il novatese ha l’obbligo di firma, in attesa del processo che avverrà a marzo. Tutto è successo la scorsa settimana, domenica primo febbraio, quando un giovane di nazionalità romena si è recato a Modena, all’interno del Centro commerciale Grandemilia. Il 24enne residente a Novate si è recato nel reparto dedicato ai giochi e console, prendendo e nascondendo nel carrello, cinque Playstation 5, coprendole con uno o più sacchetti e borse. Dalle prime ricostruzioni, con lui un complice, che l’avrebbe aiutato nella rimozione dei dispositivi antitaccheggio e che poi si sarebbe dileguato al momento del controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
