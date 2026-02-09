Un tentato furto in trasferta si è concluso con un intervento rapido delle forze dell’ordine. Un uomo di Novate è stato fermato mentre cercava di portare via una consolle, ma è stato subito bloccato. Ora dovrà firmare in commissariato, in attesa del processo previsto per marzo.

Tentato furto finisce male. Ora il novatese ha l’obbligo di firma, in attesa del processo che avverrà a marzo. Tutto è successo la scorsa settimana, domenica primo febbraio, quando un giovane di nazionalità romena si è recato a Modena, all’interno del Centro commerciale Grandemilia. Il 24enne residente a Novate si è recato nel reparto dedicato ai giochi e console, prendendo e nascondendo nel carrello, cinque Playstation 5, coprendole con uno o più sacchetti e borse. Dalle prime ricostruzioni, con lui un complice, che l’avrebbe aiutato nella rimozione dei dispositivi antitaccheggio e che poi si sarebbe dileguato al momento del controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bloccato ladro di consolle in trasferta

Approfondimenti su Blocco Ladro

Durante un pattugliamento nel centro di Cecina, due agenti di polizia locale hanno inseguito e bloccato un uomo di 30 anni, successivamente denunciato.

Un ladro tenta di fuggire con il denaro dalla cassa di un negozio, ma viene prontamente fermato da clienti e commessi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Blocco Ladro

Bloccato ladro di consolle in trasfertaTentato furto finisce male. Ora il novatese ha l’obbligo di firma, in attesa del processo che avverrà a marzo. Tutto è successo la scorsa settimana, domenica primo febbraio, quando un giovane di nazio ... ilgiorno.it

Tentativo di furto in un appartamento del centro: l’allarme scatta sul cellulare del proprietario e la segnalazione immediata al 112 consente ai carabinieri di intervenire in pochi minuti. Il ladro, un 35enne, viene bloccato mentre cerca di uscire dall’abitazione, arr facebook