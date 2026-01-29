BIT 2026 svelati date e luogo | il turismo si dà appuntamento a…

La Borsa Internazionale del Turismo torna nel 2026 a Milano. L’evento si svolgerà a Fiera Milano Rho e durerà tre giorni. Durante l’appuntamento, operatori, aziende e professionisti del settore si incontreranno per fare affari, scambiare idee e scoprire le ultime tendenze del turismo. La BIT conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel settore, attirando partecipanti da tutta Italia e anche dall’estero.

La Borsa Internazionale del Turismo (BIT) tornerà nel 2026 a Milano, negli spazi di Fiera Milano Rho, con tre giorni dedicati a business, networking e nuove tendenze del settore turistico, confermando il ruolo centrale dell'evento nel panorama italiano e internazionale. La BIT, conosciuta come Borsa Internazionale del Turismo, conferma la propria presenza anche nel 2026 e sceglie ancora una volta Milano come sede dell'evento. La manifestazione avrà luogo dal 10 al 12 febbraio 2026 all'interno del quartiere fieristico di Fiera Milano Rho, una struttura che ospita regolarmente eventi di rilievo globale.

