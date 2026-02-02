Bit 2026 | Sicilia Occidentale un sistema di destinazioni per il turismo tutto l’anno

La Sicilia Occidentale si prepara a tornare protagonista al Bit di Milano. Con il progetto “The Best of Western Sicily”, l’agenzia Feedback presenta un sistema di destinazioni che punta a attrarre turisti tutto l’anno. Il focus è su bellezze naturali, tradizioni secolari e un patrimonio culturale unico, pronti a conquistare visitatori italiani e stranieri.

Otto partner insieme per promuovere un territorio ricco di storia, cultura e natura: Cefalù, CoopCulture, Gesap, le Isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo), Palermo, Salemi, San Vito Lo Capo e Unipa Bellezze naturali, tradizioni secolari e un patrimonio culturale unico: la Sicilia Occidentale torna protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con The Best of Western Sicily, il progetto ideato da back – agenzia di digital & live communication specializzata nell’organizzazione di eventi e nella valorizzazione di territori, brand e identità culturali. Nato nel 2020, il progetto mette in rete alcune tra le mete con le maggiori presenze turistiche della Sicilia, che scelgono di promuoversi non solo come destinazioni balneari, ma attraverso un turismo esperienziale, responsabile e slow, orientato all’innovazione sociale e alla sostenibilità.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Borsa Internazionale del Turismo torna nel 2026 a Milano.

