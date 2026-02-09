Bisseck | Non facile come è sembrata Rivali? Non è importante per noi

Yann Bisseck ha deciso la partita con un gol che ha aperto le marcature, portando l’Inter a una vittoria netta contro il Sassuolo. L’ex difensore del Borussia Dortmund ha spiegato che non è stato facile come sembrava, ma per lui e la squadra l’importante era portare a casa i tre punti, senza pensare troppo alle rivali.

Bisseck. Yann Bisseck si è preso la scena nella larga vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo, firmando il gol che ha aperto la strada alla goleada finale. Al termine della gara, il difensore tedesco ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sport Mediaset, sottolineando come il risultato possa ingannare sull’andamento reale del match. “ Non è stata così semplice come è sembrata. Non siamo partiti benissimo, ma quest’anno siamo molto forti di testa “, ha spiegato Bisseck, evidenziando la crescita mentale della squadra. Un aspetto che, secondo lui, sta facendo la differenza nei momenti più delicati delle partite.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Sassuolo

In vista della partita al Signal Iduna Park, Bisseck ha sottolineato la sua determinazione e il rispetto per l’avversario, evidenziando la forza della sua squadra e la concentrazione sulla sfida in programma, senza lasciarsi distrarre da altri aspetti come il rinnovo contrattuale.

Bisseck, giovane difensore dell’Inter, si apre condividendo le sue esperienze e i valori che lo guidano nel calcio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Sassuolo

Argomenti discussi: La moviola di Sassuolo-Inter: quanti dubbi sul gol di Bisseck; Polemiche per l'azione che porta al gol di Bisseck in Sassuolo-Inter: dubbi sulla posizione di Thuram; Sirene per Bisseck, in Germania si pronunciano: il Bayern Monaco lo tiene d'occhio!; Perché il gol dell'1-0 in Sassuolo-Inter andava annullato: la moviola.

Inter a +8 sul Milan. Bisseck: Non ci pensiamo. Vogliamo vincere ogni partita, non importa cosa fanno gli altriDopo il successo contro il Sassuolo, Yann Bisseck, difensore dell'Inter che ha segnato il gol che ha aperto le marcature, ha dichiarato a SportMediaset: Non era così facile ... milannews.it

Inter, Bisseck: Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andataPrimo marcatore nel 5-0 dell’Inter in casa del Sassuolo, Yann Bisseck ha commentato la partita ai microfoni di Sport Mediaset: Non era così. m.tuttomercatoweb.com

10° assist stagionale per il gol di Bisseck 11° assist stagionale per il gol di Thuram Stanno finendo gli aggettivi per Dimarco, aiutateci voi facebook