Bisseck | Non ci fa paura lo stadio | saremo affamati Rinnovo? Non importante

Bisseck. Alla vigilia della sfida del Signal Iduna Park, Bisseck ha raccontato il suo punto di vista in conferenza stampa, mostrando rispetto ma anche grande determinazione: “ Sono una squadra forte, erano in finale di Champions League qualche anno fa. Sappiamo che dobbiamo essere seri e cattivi, vogliamo vincere come sempre “. Il centrale dell’ Inter non lascerà impressionare dall’atmosfera del celebre muro giallo, sottolineando come partite del genere siano uno stimolo in più: “ Per noi è sempre bello giocare in uno stadio del genere, ma non ci fa paura. Anche a San Siro ci sono tifosi così, sarà una bella serata “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

