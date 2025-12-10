L' intervista a Zaia | Io sindaco di Venezia è un' idea romantica Un incarico a Roma? Mai dire mai I Giochi idea mia

Luca Zaia, leader della regione Veneto, riflette sulla possibilità di diventare sindaco di Venezia e sulle sue ambizioni future, tra cui l'ipotesi di un incarico a Roma e l'idea di organizzare i Giochi. Dopo aver ottenuto un grande successo alle elezioni regionali, si prepara a assumere la presidenza dell'Assemblea regionale, consolidando la sua posizione politica.

Luca Zaia, dopo aver fatto il pieno di preferenze alle regionali in Veneto (203.054 voti), è atteso a Palazzo Ferri-Fini per ricoprire la carica di presidente dell'Assemblea regionale. E non intende alimentare polemiche sul suo futuro. Prima delle elezioni aveva detto: «Se sono un problema a questo punto vedrò di farlo diventare un problema». Direi che ha mantenuto la promessa. «Ne ho vissute di elezioni importanti, ricordo quella del 2020 quando ho segnato un record mai eguagliato: il 77% dei consensi con il 61% di affluenza, ma questa volta è stato diverso». In che senso? «Dopo 15 anni e 7 mesi alla guida del Veneto mi si è aperto il cuore nel vedere tutti quei voti. 🔗 Leggi su Iltempo.it