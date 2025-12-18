Ok al campo di golf | il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Comune e Regione

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli di Comune e Regione, sancendo una vittoria definitiva per l’imprenditoria privata nella realizzazione di un campo da golf a Francavilla Fontana. La decisione chiude un lungo contenzioso amministrativo, aprendo nuove opportunità per lo sviluppo e l’investimento nella zona. Un importante traguardo che segna il successo di un progetto che potrebbe ridisegnare il panorama locale.

