Ok al campo di golf | il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Comune e Regione
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli di Comune e Regione, sancendo una vittoria definitiva per l’imprenditoria privata nella realizzazione di un campo da golf a Francavilla Fontana. La decisione chiude un lungo contenzioso amministrativo, aprendo nuove opportunità per lo sviluppo e l’investimento nella zona. Un importante traguardo che segna il successo di un progetto che potrebbe ridisegnare il panorama locale.
FRANCAVILLA FONTANA – Si conclude con una vittoria definitiva per l’imprenditoria privata un lungo contenzioso amministrativo riguardante la realizzazione di un campo da golf in località Masseria Di Noi. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha respinto gli appelli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
