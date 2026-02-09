Bimbo di 3 anni morto di fame a 4 chili | genitori condannati all’ergastolo ‘Lo credevano indemoniato’

In Austria, i genitori di un bambino di tre anni morto di fame sono stati condannati all’ergastolo. Il giudice ha riconosciuto che i genitori credevano che il loro figlio fosse indemoniato. La storia ha sconvolto l’intera nazione e mette in luce un caso di abusi e negligenza che lascia senza parole.

Austria sotto shock: ergastolo ai genitori del bambino morto di fame. Un verdetto che pesa come un macigno e che racconta una storia di orrore domestico degna delle cronache più nere del secolo scorso. In Austria, il Tribunale regionale di Innsbruck ha condannato all' ergastolo una coppia di genitori 27enni per omicidio, tortura e sequestro di persona. La vittima è il loro figlio di tre anni, morto nel maggio 2024 nel distretto di Kufstein, nel Tirolo. Al momento del decesso, il piccolo pesava appena quattro chilogrammi: il peso di un neonato di pochi mesi. Un dato che da solo racconta un inferno.

