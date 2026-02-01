Bimba di 4 anni morta a Tufino gli zii affidatari arrestati per omicidio | sul corpicino malnutrito lividi e bruciature

La piccola Alessandra, una bimba di soli 4 anni, è morta in circostanze drammatiche a Tufino, nel Nolano. Dopo più di un anno di indagini, gli zii affidatari sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. Il suo corpo mostrava segni di malnutrizione, lividi e bruciature, che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare un grave maltrattamento. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre si attendono sviluppi nelle indagini.

Dopo oltre un anno di indagini, la verità sulla fine della piccola Alessandra ha squarciato il silenzio di Tufino, nel Nolano. Quello che inizialmente era stato descritto come un fatale incidente domestico si è rivelato un atroce caso di violenze e incuria: i due zii della bambina di quattro anni sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato. La piccola era stata affidata alla coppia proprio per sfuggire a una situazione familiare difficile, ma ha trovato tra quelle mura un destino ancora più crudele. La bugia della caduta La tragedia risale alla notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Leggo.it

La procura di Napoli ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino, nel Napoletano.

La polizia ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre.

