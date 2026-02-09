Bimba 2anni mortaaveva lividi su corpo

Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera. La piccola aveva lividi sul corpo, e ora si attende l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda, che ha sconvolto la comunità.

18.30 Potrebbe essere sottoposto ad autopsia il corpicino della bimba di due anni morta in casa a Bordighera,in provincia di Imperia.Il medico legale avrebbe riscontrato alcuni lividi sulla vittima Sentita dai Carabinieri la madre avrebbe detto che era caduta dalle scale. Tempestivo l'arrivo dei medici che hanno trovato la bambina in piena crisi respiratoria.Purtoppo la piccola è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare.E' morta senza riprendere conoscenza.Aperto un fascicolo dalla Procura.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera.

Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori in una casa a Bordighera, nella zona di Morghe.

Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. La mamma: «È caduta dalle scale». Sarà disposta l'autopsiaTragedia a Bordighera. Una bambina di due anni è morta in casa a seguito di una crisi respiratoria. Si ipotizza un incidente domestico. Nonostante l'intervento immediato ... ilmattino.it

Bimba di 2 anni muore in casa a Bordighera, aveva lividi sul corpoUna bimba di due anni è morta in casa a Bordighera. Il corpicino potrebbe essere sottoposto ad autopsia: il medico legale avrebbe riscontrato alcune ecchimosi. La madre della piccola, sentita dai ... ansa.it

