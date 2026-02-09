Bimba 2 anni morta arrestata la madre

La madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La piccola, che aveva soltanto due anni, è stata trovata senza vita ieri pomeriggio. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini e, poco dopo, hanno portato la madre in commissariato, dove è stata fermata. Ora si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. Arrestata la madre

Reggio Calabria, neonati morti nell'armadio: arrestata la madre - Ore 14 del 09/10/2025

Arrestati gli zii di Alessandra, la bimba di 4 anni morta a Tufino un anno fa: l'accusa è di omicidio aggravato; Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato; Bimba di 4 anni morta, arrestati gli zii affidatari: l'accusa è di omicidio aggravato; Napoli, bimba uccisa da violenze e denutrizione: arrestati gli zii.

Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera: la piccola aveva lividi su tutto il corpoLa mamma della bimba di 2 anni morta a Bordighera è stata arrestata per omicidio preterintenzionale: i lividi sul corpo, inizialmente attribuiti a una ...

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, lividi sul corpoAGI - Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori, in località Morghe, a Bordighera. All'arrivo dei soccorritori la piccola era già morta. La morte sarebbe avvenuta per ar ...

