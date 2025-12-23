Orrore negli Usa | trovata morta la bimba di 9 anni Melodee Buzzard Arrestata la madre

È stata trovata senza vita Melodee Buzzard, la bambina di 9 anni scomparsa in California e rinvenuta nello Utah dopo oltre due mesi. La madre è stata arrestata in relazione alla vicenda. Questa tragica scoperta solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza dei minori e sull’efficacia delle indagini.

Le ricerche della piccola Melodee Buzzard sono finite nel peggiore dei modi: il corpo della bambina di 9 anni è stato trovato nello Utah a più di due mesi dalla sua scomparsa in California. La madre, Ashlee Buzzard, 40 anni, è stata arrestata. I vicini di casa l'hanno vista portata via dalla polizia. Adesso il volto sorridente di Melodie con i suoi lunghi capelli ricci campeggia tristemente sui.

