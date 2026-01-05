La mod Bloodborne PC Remaster ha un nome e si evolve | ecco il link ed i miglioramenti effettuati

La mod Bloodborne PC Remaster si aggiorna con un nuovo nome: Bloodborne: Shadows of the Hunt. Questo progetto, sviluppato da appassionati e ufficialmente riconosciuto, ha ricevuto miglioramenti significativi per ottimizzare l’esperienza di gioco su PC. Di seguito, il link per scaricare l’ultima versione e una panoramica delle principali novità introdotte.

La celebre mod Bloodborne PC Remaster continua a evolversi e compie un passo importante: il progetto firmato FromSoftware ha ora un nome ufficiale, Bloodborne: Shadows of the Hunt, ed è disponibile in una nuova versione ricca di miglioramenti. Nonostante l'assenza di un porting ufficiale per PC, il lavoro della community sta rendendo l'esperienza sempre più vicina a una vera remaster, con il nuovo aggiornamento che interviene in modo profondo sul comparto visivo, valorizzando uno dei titoli più amati di FromSoftware. Shadows of the Hunt è pensata per essere utilizzata su PC tramite l'emulatore shadPS4, soluzione ormai consolidata per giocare a Bloodborne su Windows.

