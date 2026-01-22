BigProfiles chiude un round da 3 milioni di euro ed evolve in ELAI con l' ingresso di Antonio Sciuto come CEO

BigProfiles ha completato un finanziamento di 3 milioni di euro e si trasforma in ELAI, una nuova fase di crescita. Con l’ingresso di Antonio Sciuto come CEO, ex Salesforce e Nestlé Nord America, l’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel settore. Questa evoluzione segna un passo importante nel percorso di sviluppo e innovazione dell’organizzazione.

BigProfiles annuncia la chiusura di un round di investimento da 3 milioni di euro e la propria evoluzione in ELAI, con l'ingresso di Antonio Sciuto (già Global Business Development Officer di Salesforce e Presidente di Nestlé Nord America) nel ruolo di Chief Executive Officer. BigProfiles è stata fondata nel 2018 da Lorenzo Luce e Roberto Visceglia ed è divenuta operativa da subito nel portare soluzioni di intelligenza artificiale predittiva con oltre 100 aziende clienti in 15 Paesi. L'incontro tra Lorenzo Luce e Antonio Sciuto segna l'avvio di una nuova fase di sviluppo, con l'ambizione di democratizzare la Predictive AI su tutte le funzioni aziendali, rendendola accessibile e scalabile a livello globale.

