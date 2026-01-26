Tre set si chiudono ai vantaggi | Savino Del Bene Scandicci ko in Coppa Italia

Nel match di Coppa Italia, Savino Del Bene Scandicci è stata sconfitta da Imoco Conegliano con un risultato di 3-0. Le squadre si sono affrontate in tre set combattuti, terminati con i parziali 31-29, 26-24 e 27-25. La partita ha visto ottime prestazioni da parte di entrambe le formazioni, ma alla fine è stata Imoco Conegliano a prevalere, consolidando la propria posizione nella competizione.

Imoco Conegliano – Savino Del Bene Volley 3-0 (31-29, 26-24, 27-25) PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 22, Zhu Ting 13, Scogliamillo, Ewert n.e., Lubian n.e., De Gennaro (L1), Haak 20, Munarini (L2), Wolosz 3, Adigwe, Daalderop, Chirichella 7, Fahr 6, Sillah n.e.. All.: Santarelli. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 17, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin, Ribechi, Bosetti 8, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 1, Nwakalor 2, Antropova 16, Weitzel 8. All.: Gaspari. ARBITRI: Curto – Papadopol TORINO – Alla prima storica finale di Coppa Italia, la Savino Del Bene Volley esce sconfitta 3-0 contro la Prosecco Doc A.

