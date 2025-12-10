Savino Del Bene Scandicci esordio esaltante al mondiale per club
Il Savino Del Bene Scandicci apre con successo il mondiale per club, imponendosi in tre set contro lo Zhetysu Vc. La squadra italiana mostra solidità e determinazione, conquistando i primi punti del torneo e dando un segnale forte alle avversarie. Un inizio promettente per le campionesse in carica, pronte a competere ai massimi livelli internazionali.
Zhetysu Vc – Savino Del Bene Volley 0-3 (22-25, 21-25, 20-25) ZHETYSU VC: Nurbergenova 4, Miao Y. W. 2, Yakutina 4, Kenzhebaeva, Syrygina (L1), Syrova n.e., Belova 9, Sharhorodska 5, Beket (L2), Nikitina 10, Meister, Anikonova 8, Frolova 4, Borisenko 4. All.: Grši?. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 3, Ribechi (L2), Bosetti 8, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 6, Antropova 19, Weitzel 12. All.: Gaspari. ARBITRI: Ksenija Jurkovic (CRO) – Fernando Antonio de Araujo Paes (BRA) FIRENZE – La Savino Del Bene Volley inaugura nel migliore dei modi la sua prima storica partecipazione al mondiale per club, conquistando contro le campionesse d’Asia dello Zhetysu Vx la prima vittoria assoluta nella manifestazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Al debutto assoluto nel Mondiale per club la Savino Del Bene Scandicci sfodera una grande prestazione e non lascia scampo alla squadra kazaka del Zhetysu VC.
