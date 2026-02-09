Bergomi difende la Juve È stata sfortunata ha dei numeri pazzeschi a favore Sul rigore non dato dico questo

Beppe Bergomi difende la Juventus, che ha ottenuto un pareggio contro la Lazio. L’ex calciatore ha commentato la partita e ha detto che la squadra è stata sfortunata e che ha numeri molto positivi a suo favore. Per quanto riguarda il rigore non concesso, Bergomi ha espresso la sua opinione, sottolineando che la Juventus merita rispetto e che ci sono stati episodi sfavorevoli.

Beppe Bergomi ha elogiato e difeso la Juventus dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio. Poi la sua opinione sul rigore non assegnato ai bianconeri. A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la prestazione della Juventus contro la Lazio, parlando anche del rigore non concesso ai bianconeri. ULTIMISSIME JUVE LIVE LA PARTITA E IL RIGORE – «La Juventus secondo me è stata un pizzico sfortunata. Cioè, nel senso, sul rigore non dato, di solito questi sono rigori moderni che si danno oggi, su quella stessa azione trova un gol, fuorigioco, perde palla, tira in porta, quello è un tiro che pare così, la punta fa autorete.

