Bergomi a ruota libera | Vi dico tutto L’Inter mi ha tolto questo

Beppe Bergomi ha condiviso riflessioni aperte sulla sua esperienza con l’Inter, parlando di alcuni aspetti del suo passato legati alla società. In un’intervista, il dirigente e ex calciatore ha affrontato diversi temi, offrendo un punto di vista personale e sincero. Le sue parole evidenziano il legame con il club e le emozioni legate a momenti importanti della sua carriera.

Beppe Bergomi ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Vediamo le sue parole. IL TEMPO CHE PASSA – «Sto bene, nel fisico e nella testa. Sabato ho giocato a padel con Beppe Baresi, un fratello di 5 anni più vecchio: abbiamo tenuto testa a due 25enni. Lui è il mio Highlander: corre ancora come un pazzo e mi impongo di stare al suo passo. C'erano lui, Fabio Caressa e altri amici a brindare nel mio bar, il "Don", mentre la sera si festeggia solo in famiglia».

