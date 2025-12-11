Marotta scalda gli interisti sul mercato | Guardiamo con attenzione a gennaio E sul rigore dico questo

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha commentato la recente sconfitta in Champions League contro il Liverpool, affrontando anche il tema del rigore e delle strategie di mercato. Nell'intervista, Marotta ha fornito spunti sulle prospettive nerazzurre per la sessione di gennaio, alimentando l'interesse dei tifosi e analizzando gli aspetti chiave della stagione.

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cena di Natale del club, rilasciando dichiarazioni sia sulla recente sfida europea sia sulle mosse future. Il dirigente dei nerazzurri è tornato sulla sconfitta subita martedì contro il Liverpool in Champions League, un risultato amaro che ha lasciato molta frustrazione nell'ambiente. Oltre all'analisi della prestazione e degli episodi controversi, Marotta ha fornito spunti interessanti anche in chiave calciomercato.

