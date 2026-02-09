Bergamo21 vittoria di Mohammed Lamiri e bis di Giulia Sommi

Questa mattina a Bergamo, il sole ha accompagnato i partecipanti alla manifestazione. Mohammed Lamiri ha conquistato la vittoria, mentre Giulia Sommi ha bissato il successo della scorsa volta. La giornata è iniziata alle 9 con entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco.

Bergamo domenica 8 febbraio si è svegliata con un bel sole che ha acceso l'energia dei partecipanti. Il primo start alle 9.00 per assistere al fiume di runner impegnati nella 10 km. Alle 9.40 la partenza della gara principale, Bergamo21 sulla distanza di mezza maratona. Un evento da numeri record, con un sold out di iscritti, 70 nazioni rappresentate da tantissimi atleti provenienti dall'estero e una ricca compagine di 130 cadetti dall'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo da anni punto di passaggio nel percorso dell'evento. Bergamo21 è il primo evento 2026 organizzato da MG Sport con il prestigioso circuito FollowYourPassion.

Il podio della Bergamo21
Lamiri Mohammed – 1h08'04"
Francia Patrick – 1h08'32"
El Mazoury Ahmed – 1h08'38"

