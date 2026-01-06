Nella quinta edizione della Run2Castles, Salvatore Maccarrone (Magma Team) si aggiudica per il secondo anno consecutivo la vittoria maschile, mentre tra le donne trionfa Di Maria. La manifestazione, inaugurale del circuito Running Sicily, si svolge lungo i percorsi dei castelli, offrendo ai partecipanti un’esperienza sportiva e culturale in un contesto storico. La gara si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama podistico regionale.

Il bis è servito. Salvatore Maccarrone (Magma Team) vince la quinta edizione della Run2Castles, la corsa podistica dei castelli che ha inaugurato il circuito Running Sicily. All’arrivo al Castello Ursino, il triathleta – già vincitore nel 2023 – ha preceduto Federico Denisi (Podistica Messina) e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Run2Castles: vittoria bis di Maccarrone, tra le donne vince Di Maria

Leggi anche: Sci di fondo: Maria Gismondi tra le big a Trondheim, Ebba Andersson vince la 10 km

Leggi anche: Sci freestyle, cancellate la gare di slopestyle a Stubai. Miro Tabanelli rinvia il debutto, Gremaud vince tra le donne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Run2Castles, vittoria bis di Maccarrone, tra le donne vince Di Maria - Run2Castles, vittoria bis di Maccarrone, tra le donne vince Di Maria. quotidianodiragusa.it