La Befana dei vip | Giulia De Lellis sulla neve con Tony e Priscilla Ultimo e Jacqueline ritrovano l' amore Fedez con Giulia e i figli Leone e Vittoria

La Befana dei vip porta momenti di convivialità e ritrovamenti. Tra sciate sulla neve con Giulia De Lellis e Tony, e Priscilla, e il ritorno di Ultimo e Jacqueline all’amore, molte star hanno condiviso le proprie festività. Fedez con Giulia e i figli Leone e Vittoria hanno invece optato per un’intima celebrazione familiare. Un’immagine di semplici tradizioni, lontane dal clamore, che sottolineano il valore di momenti autentici nel periodo festivo.

La Befana vien di notte. anche nelle case dei vip. C'è chi ha trascorso il 6 gennaio al caldo, ancora in vacanza come Aurora Ramazzotti e, chi invece, in diretta come.

Giulia De Lellis e le calze personalizzate per Priscilla e Tony Effe: “La mia Befana è troppo chic” - Questa è la prima Epifania che Giulia De Lellis trascorre con Priscilla e non poteva che celebrarla con qualcosa di speciale: delle calze fatte a mano ... fanpage.it

Per la sua prima Epifania da mamma, Giulia De Lellis ha scelto calze fatte a mano e personalizzate per sé, Tony Effe e la piccola Priscilla. Tutto in rosa, tutto ricamato, tutto chic. Un dettaglio dolcissimo per una Befana che profuma già di ricordi. - facebook.com facebook

