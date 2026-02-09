Bergamo lo show di Paolo Bonolis illumina ChorusLife

Questa sera a Bergamo, lo show di Paolo Bonolis ha riempito il ChorusLife di musica e allegria. Quattromilacinquecento persone hanno assistito al ritorno di «Taratata», registrato proprio nella città. Lo spettacolo, trasmesso lunedì su Canale 5, ha portato sul palco canzoni e storie, rivitalizzando un format amatissimo dal pubblico.

CANZONI E STORIE. In 4.500 per il ritorno di «Taratata». Lo spettacolo in onda lunedì sera 9 febbraio su Canale 5 è stato registrato a Bergamo. Sul palco Giorgia, Elisa, Emma, Ligabue, Pezzali, Antonacci per una serata di grande musica. Mercoledì nuova puntata con altre star. Era il 6 ottobre 1998 e, su Rai 1, Enrico Silvestrin compariva nelle televisioni dei salotti italiani per presentare «Taratata», un programma televisivo basato su un format nato pochi anni prima in Francia in cui i musicisti erano protagonisti non solo per le proprie performance artistiche, ma anche per il proprio carattere e le proprie emozioni.

