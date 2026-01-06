Il Comune di Arezzo ha avviato le misure di prevenzione e monitoraggio del territorio in seguito alle avverse condizioni meteorologiche previste. Le attività mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre i rischi associati al maltempo. Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le eventuali indicazioni delle autorità locali.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – . Il Comune di Arezzo informa che, in considerazione delle attuali condizioni meteo e del previsto abbassamento delle temperature, è attivo un costante monitoraggio del territorio comunale. Il controllo viene effettuato sia dal personale del Comune sia dalle associazioni di volontariato che operano in collaborazione con l’Amministrazione nell’ambito del Piano comunale di Protezione Civile. Nel corso della giornata il personale comunale è intervenuto con il mezzo Unimog, dotato di pala e spargisale, nella zona di Palazzo del Pero e successivamente nelle aree collinari, al fine di garantire la sicurezza della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo: attivate le misure di prevenzione e monitoraggio del territorio comunale

