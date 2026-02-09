Questura di Bergamo oltre 100 misure di prevenzione nel mese di gennaio

A Bergamo, a gennaio sono state emesse più di 100 misure di prevenzione. Il Questore ha deciso di intervenire contro persone considerate pericolose per la sicurezza pubblica. La maggior parte delle misure riguarda soggetti con precedenti o comportamenti sospetti. La città si prepara a un inverno con uno sforzo maggiore di controllo e sicurezza.

Bergamo. Nel corso del mese di gennaio 2026, il Questore della provincia di Bergamo ha emesso oltre 100 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. L’attività si inserisce nell’ambito della quotidiana analisi delle segnalazioni pervenute dalle volanti del commissariato di Treviglio, dalla squadra mobile e dalle altre forze dell’ordine operanti sul territorio orobico. Sono stati numerosi i servizi di controllo del territorio, in particolare nelle aree più sensibili, finalizzati a prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Questura Bergamo

Nel mese di dicembre, la Questura di Frosinone ha adottato 51 provvedimenti di prevenzione, conformemente alle direttive del Questore Dott.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Questura Bergamo

Argomenti discussi: Sicurezza nei locali notturni: i controlli della Polizia di Stato; Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arresti; Questura di Bergamo, pronti 9 nuovi vice-ispettori; La Questura di Bergamo a gennaio ha eseguito sei rimpatri di cittadini stranieri irregolari.

Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arrestiLa polizia ha sequestrato oltre 70 chili di hashish tra Mozzo e Curno, arrestando due uomini. In casa 78mila euro in contanti. ecodibergamo.it

Bergamo, in gennaio oltre 100 misure di prevenzione per la sicurezza del territorioL’ATTIVITA’. Nel corso del mese di gennaio, il questore di Bergamo ha emesso oltre 100 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. ecodibergamo.it

Questura di Bergamo. David Tolk · Pray. Il sacrificio che insegna ancora A 49 anni dalla loro uccisione, ricordiamo Luigi D’Andrea e Renato Barborini, caduti nell’adempimento del dovere. Li ricordiamo come sacrificio vivo e attuale, esempio di valore, memor facebook