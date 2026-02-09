Benevento elezioni provinciali 2026 | sei liste in corsa un errore corretto e una candidatura cancellata

La provincia di Benevento si avvicina alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, che si terranno il 28 febbraio 2026. Sono sei le liste in corsa, ma nelle ultime ore un errore è stato corretto e una candidatura è stata cancellata. La situazione si definisce mentre i candidati si preparano a confrontarsi per conquistare i seggi disponibili.

La provincia di Benevento si prepara a rinnovare il suo Consiglio Provinciale il 28 febbraio 2026, con sei liste ammesse alla competizione elettorale. Una recente determinazione dell'Ufficio Elettorale ha chiarito un errore materiale relativo al cognome di una candidata e confermato la piena validità delle operazioni di sorteggio, definendo l'ordine delle liste sulla scheda elettorale. Il provvedimento, firmato dal Segretario Generale della Provincia, dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, mira a garantire la massima trasparenza e correttezza nel processo elettorale. La conferma delle liste, giunta in seguito a verifiche approfondite delle candidature, segna l'avvio formale della campagna elettorale per la provincia di Benevento.

