Benevento | via alle provinciali ammesse sei liste Escluso candidato PD per irregolarità nella candidatura

Questa mattina l’Ufficio Elettorale di Benevento ha annunciato l’ammissione ufficiale di sei liste in corsa per le elezioni provinciali del 28 febbraio. Tra le candidature approvate, però, c’è stato anche un caso di esclusione: un candidato del PD è stato escluso perché presentava irregolarità nella documentazione. La decisione ha chiuso di fatto le verifiche avviate nelle settimane scorse, lasciando in gara sei formazioni politiche. Ora si attende il voto dei cittadini per scegliere chi guiderà la provincia nei prossimi anni.

L'Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento ha ufficialmente ammesso le sei liste che si contenderanno il rinnovo del Consiglio Provinciale il prossimo 28 febbraio, ponendo fine a una fase di verifiche che ha portato all'esclusione di un singolo candidato. La decisione, giunta dopo un'attenta analisi della documentazione presentata, definisce il panorama politico in vista della cruciale consultazione che determinerà il futuro assetto amministrativo del Sannio. Le operazioni, condotte dalla Segretaria Generale dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis e dal suo team, hanno visto l'accertamento della conformità delle candidature alle normative vigenti e al Manuale Operativo per le Elezioni, approvato con Delibera del Presidente n.

