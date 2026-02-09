Benefici corsa | come 5 km posso cambiarti la giornata e la vita

La corsa resta uno sport molto diffuso in Italia. Basta anche poco: 5 km possono davvero cambiare la giornata e, in alcuni casi, anche la vita. È un’attività accessibile a tutti, facile da integrare nella routine quotidiana, e permette di migliorare il benessere fisico e mentale. Chi inizia può optare per la camminata e poi passare alla corsa, sempre dopo aver fatto un riscaldamento adeguato.

La corsa è lo sport più praticato dagli italiani. Si può alternare alla camminata, soprattutto per chi è agli inizi, e sempre dopo un riscaldamento adeguato. Inoltre, è tra le attività che aiutano maggiormente nella tonificazione dei muscoli, facendo lavorare la zona dell'addome, dei glutei e.

