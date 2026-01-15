Roma a 30 km h | i benefici per l’ambiente e la salute

Dal 15 gennaio 2026, nel centro storico di Roma sarà adottato il limite di velocità di 30 km/h. Questa misura mira a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, migliorando la qualità dell’aria e la sicurezza per pedoni e ciclisti. L’adozione di questa restrizione si inserisce in un più ampio progetto di tutela ambientale e di promozione di uno stile di vita più sostenibile nel cuore della città.

Cosa: Introduzione del limite di velocità di 30 kmh nel centro storico.. Dove e Quando: Roma, centro città, in vigore dal 15 gennaio 2026.. Perché: Riduzione delle emissioni di CO2, calo dell'inquinamento acustico e maggiore sicurezza stradale.. L'inizio del 2026 segna una svolta significativa per la viabilità della Capitale. Da oggi, 15 gennaio, entra ufficialmente in vigore il nuovo limite di velocità di 30 kmh in ampie zone del centro storico di Roma. Una misura che, oltre a ridisegnare i ritmi del traffico cittadino, si pone l'obiettivo ambizioso di trasformare la metropoli in un ambiente più sano e vivibile.

Ztl Centro Roma, da oggi è zona a 30 km/h: prima un mese di test, poi gli autovelox - Controlli itineranti degli agenti della Municipale, 4 indicatori di velocità e 15 velox mobili. ilmessaggero.it

Roma, nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h - La misura del limite di velocità a 30km/h entra in vigore nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl, il 15 gennaio. tgcom24.mediaset.it

#Roma 30 km/h nel centro storico, gli esperti Sima: “benefici per #salute e #ambiente” x.com

