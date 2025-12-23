Beccato con 19 grammi di cocaina | un arresto a Battipaglia

A Battipaglia, un uomo identificato come A.C. è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di 19 grammi di cocaina, ritenuta destinata allo spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga sul territorio, contribuendo alla prevenzione di reati connessi alla criminalità legata alle sostanze stupefacenti.

