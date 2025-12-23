Beccato con 19 grammi di cocaina | un arresto a Battipaglia
A Battipaglia, un uomo identificato come A.C. è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di 19 grammi di cocaina, ritenuta destinata allo spaccio. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga sul territorio, contribuendo alla prevenzione di reati connessi alla criminalità legata alle sostanze stupefacenti.
Un uomo, A.C le sue iniziali, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il casoSecondo la polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato individuato in possesso di circa.
