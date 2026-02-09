Bce Lagarde | euro sibolo di quello che l’Europa riesce a realizzare

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ribadisce l’impegno per mantenere stabile l’euro. In un discorso a Roma, sottolinea che l’obiettivo principale resta la stabilità dei prezzi e il rafforzamento dell’Europa. Lagarde afferma che l’euro è un simbolo di quello che l’Unione può realizzare, ma avverte anche che la strada richiede attenzione e decisioni concrete.

Roma, 9 feb. (askanews) – “L’impegno della Bce è chiaro: restiamo focalizzati sulla stabilità dei prezzi e sul sostegno a una Europa più forte. L’euro è un’ancora di stabilità e un simbolo poderoso di quello che l’Europa può compiere quando lavoriamo assieme”. Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde nel testo del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. “Mentre entravamo nel 2026 davamo anche orgogliosamente il benvenuto alla Bulgaria quale 21º membro della famiglia dell’euro. L’adesione all’area euro è quasi raddoppiata dal 1999 e questa crescita – ha proseguito – testimonia l’attrattività della valuta unica e dei persistenti benefici dell’integrazione europea”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Bce Lagarde

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è nota per il suo impegno nel promuovere politiche di austerità e rigore economico.

Il mondo delle alte retribuzioni si estende anche alla Banca Centrale Europea, con Christine Lagarde che percepisce circa 38.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bce Lagarde

Argomenti discussi: La BCE ridurrà i tassi di interesse a febbraio?; Lagarde: invieremo a leader europei una check list per le riforme; BCE, tassi invariati. Gestori divisi sulle prossime mosse; Bce lascia fermi i tassi come da previsioni.

Bce, Lagarde: euro sibolo di quello che l’Europa riesce a realizzareRoma, 9 feb. (askanews) – L’impegno della Bce è chiaro: restiamo focalizzati sulla stabilità ... msn.com

Bce: Lagarde, impegno chiaro, concentrati stabilità prezziUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Nel Morning Note di oggi il dibattito al Parlamento europeo sullo stato dell’economia Ue alla presenza della presidente Bce Lagarde, la presentazione del Piano di attività di Fondazione Cariplo e la presentazione delle iniziative per il Giorno del Ricordo x.com

La Bce lascia i tassi fermi mentre l’inflazione scende all’1,7%. Lagarde definisce la politica in una buona posizione, considera il calo temporaneo e insiste su dati e riforme Ue per sostenere la crescita. https://l.euronews.com/BLwV facebook