Bce Lagarde | euro sibolo di quello che l’Europa riesce a realizzare

9 feb 2026

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ribadisce l’impegno per mantenere stabile l’euro. In un discorso a Roma, sottolinea che l’obiettivo principale resta la stabilità dei prezzi e il rafforzamento dell’Europa. Lagarde afferma che l’euro è un simbolo di quello che l’Unione può realizzare, ma avverte anche che la strada richiede attenzione e decisioni concrete.

Roma, 9 feb. (askanews) – “L’impegno della Bce è chiaro: restiamo focalizzati sulla stabilità dei prezzi e sul sostegno a una Europa più forte. L’euro è un’ancora di stabilità e un simbolo poderoso di quello che l’Europa può compiere quando lavoriamo assieme”. Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde nel testo del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. “Mentre entravamo nel 2026 davamo anche orgogliosamente il benvenuto alla Bulgaria quale 21º membro della famiglia dell’euro. L’adesione all’area euro è quasi raddoppiata dal 1999 e questa crescita – ha proseguito – testimonia l’attrattività della valuta unica e dei persistenti benefici dell’integrazione europea”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

