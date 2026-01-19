L’austerità sconosciuta a Madame Bce | Lagarde predica rigore ma incassa 726mila euro l’anno

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è nota per il suo impegno nel promuovere politiche di austerità e rigore economico. Tuttavia, il suo stipendio annuale di circa 726 mila euro si discosta da questa immagine di sobrietà, sollevando domande sulla coerenza tra le parole e i fatti di una delle figure più influenti dell’economia europea.

Da anni fa di tutto per tenere bassi i nostri stipendi. E invece il suo cresce a dismisura. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, è da sempre la regina dell’austerity. Vuol tenere tutti i cittadini europei a stecchetto. Predica rigore monetario. Nel frattempo però – si è appena scoperto – lei si mette in tasca ogni anno 726 mila euro, in pratica 60 mila euro al mese, oltre 2 mila al giorno. Nota per aver affossato la Grecia ai tempi della Troika e il resto del continente negli anni successivi, Madame Bce non conosce l’economia, se non nel senso di far fare economia agli altri. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’austerità sconosciuta a Madame Bce: Lagarde predica rigore ma incassa 726mila euro l’anno La Bce non ce la dice tutta, paga Lagarde 726mila euro

Il salario di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, è stato recentemente reso pubblico, attestandosi a 726mila euro. Questa cifra solleva interrogativi sulla trasparenza delle alte istituzioni finanziarie, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche per molte famiglie europee, alle prese con mutui più elevati, costi energetici crescenti e una pressione inflazionistica che incide sui risparmi. Leggi anche: BCE, Lagarde: “83% degli europei apprezza l’euro”

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.