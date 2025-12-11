Retribuzioni da sogno pure alla Bce Lagarde intasca 38.841 euro al mese
Il mondo delle alte retribuzioni si estende anche alla Banca Centrale Europea, con Christine Lagarde che percepisce circa 38.841 euro al mese. Recentemente, la presidente ha deciso di aumentarsi lo stipendio del 4,7%, confermando il trend di rialzi salariali tra i vertici delle istituzioni finanziarie.
Il vizietto di alzarsi la busta paga non è un’esclusiva della Commissione. Il capo della Banca centrale ha deciso di aumentarsela del 4,7%. Per pagare tutto il personale servono addirittura 844 milioni di euro. «La politica è sangue e merda», diceva il socialista Rino Formica descrivendo la natura spietata e pragmatica della pratica di governo e dell’amministrazione statale. Non aveva tutti i torti, considerando quanto sia dura e faticosa la ricerca di un punto d’incontro su interessi, ideologie e sistemi di potere spesso contrapposti, sia a livello nazionale che internazionale. C’è poi da dire che nell’arte del governare i politici ci mettono la faccia; non si può dire la stessa cosa dei tanti funzionari, grand commis e sherpa incaricati di elaborare le politiche, controllare l’attuazione della legislazione, effettuare analisi e fornire consulenza. 🔗 Leggi su Laverita.info
