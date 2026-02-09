Bayern Monaco-RB Lipsia mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Ennesima goleada bavarese contro i Roten Bullen?

Questa sera alle 20:45 il Bayern Monaco di Kompany affronta in casa il RB Lipsia di Werner nei quarti di finale di DFB Pokal. Si aspetta una partita intensa, con i bavaresi che cercano di confermare la loro forza contro i Roten Bullen. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i pronostici puntano verso una possibile goleada dei padroni di casa, ma il Lipsia non vuole arrendersi facilmente.

Il gran finale di questi quarti di finale di DFB Pokal vede il Bayern Monaco di Kompany impegnato in casa contro il RB Lipsia di Werner.  I bavaresi hanno spento i sogni di un’altra pretendente al trono come l’Hoffenheim, travolgendola domenica scorso sotto 5 gol. Una prova di forza che ha rimesso a posto le cose dopo qualche punto perso di troppo a causa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera il Bayern Monaco di Kompany affronta in casa il RB Lipsia di Werner nei quarti di finale di DFB Pokal.

