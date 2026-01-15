Sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra RB Lipsia e Bayern Monaco, due delle squadre più competitive della Bundesliga. In questa occasione, analizzeremo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla partita. Un confronto importante per i bavaresi, che cercano di consolidare il loro vantaggio in classifica, contro i Roten Bullen, pronti a dare battaglia.

Gran finale di questo sabato di Bundesliga che vede la sfida tra il RB Lipsia e la capolista Bayern Monaco. I Roten Bullen di Werner vengono dalla vittoria sul Friburgo con il più classico dei risultati, vincendo la prima gara dell’anno solare dopo il rinvio della gara contro il St. Pauli. Terzo posto confermato a -4 dal Borussia Dortmund, che ha comunque una gara. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Bayern Monaco (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bavaresi contro Roten Bullen per allungare sulla concorrenza

