Battaglia intorno ai pilomat Lega e Confcommercio all’attacco | Fondamentalismo anti auto

La polemica sui pilomat divampa a Cesena. Lega e Confcommercio attaccano, parlando di

Si è scatenata una autentica bufera sui pilomat che il Comune di Cesena ha annunciato di voler installare per proteggere nei week-end le zone pedonali del centro. Senza però ancora precisare, almeno fino ad ora, dove, come e quando. La Lega chiede allora di far luce su quali saranno le zone interessate con una interrogazione. I pilomat sono dissuasori automatici o mobili a scomparsa, installati nel centro storico e in aree specifiche della città per regolamentare il traffico veicolare, proteggere le zone pedonali e gestire la ztl e servono a impedire l’accesso non autorizzato alle aree pedonali e ai centri storici, sollevandosi o abbassandosi automaticamente spesso tramite telecomando, badge o sistemi di riconoscimento targa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Confcommercio dice che l’idea di rendere il centro di Pescheria off limits non può essere visto come un crimine.

La Lega critica l’installazione dei pilomat nel centro storico, definendola un ulteriore ostacolo per chi vuole frequentare le vie della zona.

