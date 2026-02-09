Battaglia intorno ai pilomat Lega e Confcommercio all’attacco | Fondamentalismo anti auto

La polemica sui pilomat divampa a Cesena. Lega e Confcommercio attaccano, parlando di

Si è scatenata una autentica bufera sui pilomat che il Comune di Cesena ha annunciato di voler installare per proteggere nei week-end le zone pedonali del centro. Senza però ancora precisare, almeno fino ad ora, dove, come e quando. La Lega chiede allora di far luce su quali saranno le zone interessate con una interrogazione. I pilomat sono dissuasori automatici o mobili a scomparsa, installati nel centro storico e in aree specifiche della città per regolamentare il traffico veicolare, proteggere le zone pedonali e gestire la ztl e servono a impedire l’accesso non autorizzato alle aree pedonali e ai centri storici, sollevandosi o abbassandosi automaticamente spesso tramite telecomando, badge o sistemi di riconoscimento targa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

